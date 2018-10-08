У Вінниці хворого в’язня кілька діб тримали без світла і води

“За результатами позапланової перевірки, проведеної в державній установі „Вінницька установа виконання покарань № 1“, співробітниками управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи виявлено і припинено нелюдське поводження із в’язнем, що мало ознаки катування”, — йдеться у повідомленні відомства.

Як з’ясували інспектори, впродовж кількох діб в’язня з явними ознаками розладу здоров’я тримали у непристосованому для цих цілей камерному приміщенні в жахливих антисанітарних умовах, без світла, водопостачання, каналізації, постільної білизни, засобів особистої гігієни, належного медичного забезпечення тощо. Також намагалися підробити медичну документацію цього в’язня.

Крім того, під час перевірки працівники ГПУ встановили, що в установі систематично порушували права в’язнів, засуджених до довічного позбавлення волі. Зокрема у житлових камерних приміщеннях були знайдені молотки, пилки, колючо-ріжучі предмети, хімічні речовини, верстати, інші речі й обладнання, заборонені для вільного обігу серед в’язнів вказаної категорії.

У результаті перевірки представникам ГПУ вдалося поновити права в’язня, який піддавався катуванню. Йому надали необхідну медичну допомогу, забезпечили належні умови тримання та нагляд лікарів.

За фактами, встановленими працівниками профільного управління Генеральної прокуратури України, зареєстровано кримінальні провадження за ст.ст. 127 (катування), 366 (службове підроблення) КК України.

Нагадаємо, 1 жовтня прес-служба прокуратури Києва повідомила, що двох екс-міліціонерів, яких 7 років розшукували за катування, заарештовано без права на заставу.