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У вихідний у Києві затримується рух громадського транспорту через перевищення ліміту пасажирів

У вихідний у Києві затримується рух громадського транспорту через перевищення ліміту пасажирів

Київ • УНН

 • 15465 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Незважаючи на вихідний день, у столиці затримується рух громадського транспорту через перевищення ліміту пасажирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Київпастранс в Telegram.

“Затримується рух тролейбусів № 50 по Дарницькій площі в напрямку ст.м. „Либідська“ з причини перевищення ліміту пасажирів. На місце викликано поліцію”, — йдеться у повідомленні.

Згодом в Київпастранс додали, що рух було відновлено о 09:42, курсування продовжене з відхиленням від графіка.

Нагадаємо, у Києві вчора, 20 березня, через недотримання правил карантину затрималось 5 маршрутів громадського транспорту.

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