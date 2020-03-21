У вихідний у Києві затримується рух громадського транспорту через перевищення ліміту пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Незважаючи на вихідний день, у столиці затримується рух громадського транспорту через перевищення ліміту пасажирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Київпастранс в Telegram.
“Затримується рух тролейбусів № 50 по Дарницькій площі в напрямку ст.м. „Либідська“ з причини перевищення ліміту пасажирів. На місце викликано поліцію”, — йдеться у повідомленні.
Згодом в Київпастранс додали, що рух було відновлено о 09:42, курсування продовжене з відхиленням від графіка.
Нагадаємо, у Києві вчора, 20 березня, через недотримання правил карантину затрималось 5 маршрутів громадського транспорту.