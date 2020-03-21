В выходной в Киеве задерживается движение общественного транспорта из-за превышения лимита пассажиров

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104434 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107146 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109089 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107748 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117244 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101771 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106006 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106788 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131685 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

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В выходной в Киеве задерживается движение общественного транспорта из-за превышения лимита пассажиров

В выходной в Киеве задерживается движение общественного транспорта из-за превышения лимита пассажиров

Киев  •  УНН

 • 15463 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Несмотря на выходной день, в столице задерживается движение общественного транспорта из-за превышения лимита пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Киевпастранс в Telegram.

“Задерживается движение троллейбусов № 50 по Дарницкой площади в направлении ст.м. „Лыбидская“ по причине превышения лимита пассажиров. На место вызвана полиция”, — говорится в сообщении.

Впоследствии в Киевпастранс добавили, что движение было восстановлено в 09:42, курсирование продолжено с отклонением от графика.

Напомним, в Киеве сегодня, 20 марта, из-за несоблюдения правил карантина задержалось 5 маршрутов общественного транспорта.

Украинские Национальные Новости

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