В выходной в Киеве задерживается движение общественного транспорта из-за превышения лимита пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Несмотря на выходной день, в столице задерживается движение общественного транспорта из-за превышения лимита пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Киевпастранс в Telegram.
“Задерживается движение троллейбусов № 50 по Дарницкой площади в направлении ст.м. „Лыбидская“ по причине превышения лимита пассажиров. На место вызвана полиция”, — говорится в сообщении.
Впоследствии в Киевпастранс добавили, что движение было восстановлено в 09:42, курсирование продолжено с отклонением от графика.
Напомним, в Киеве сегодня, 20 марта, из-за несоблюдения правил карантина задержалось 5 маршрутов общественного транспорта.