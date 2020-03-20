У Києві через недотримання правил карантину затрималося 5 маршрутів громадського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Києві з причини перевищення ліміту пасажирів затрималося 5 маршрутів громадського транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київпастрансу.
Зазначається, що затримався рух трамваїв № 22, 28, 33к, 35, 16.
“Затримався рух трамваїв № 22, 28, 33к, 35 по вул. Олександра Бойченка з причини перевищення ліміту пасажирів на одиницю рухомого складу. Затримався рух трамваїв № 16 на зуп. „станція метро Мінська“ з причини перевищення ліміту пасажирів на одиницю рухомого складу”, — сказано у повідомленні.
Так, на місця було викликано поліцію. На даний час рух цими маршрутами відновлено, проте з відставанням від графіку.
Нагадаємо, вчора у столиці була затримка 33 рейсів тролейбусів, автобусів та трамваїв Київпастрансу.