В Киеве из-за несоблюдения правил карантина задержалось 5 маршрутов общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Киеве по причине превышения лимита пассажиров задержалось 5 маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.
Отмечается, что задержалось движение трамваев № 22, 28, 33К, 35, 16.
"Задержалось движение трамваев № 22, 28, 33К, 35 по ул. Александра Бойченко по причине превышения лимита пассажиров на единицу подвижного состава. Задержалось движение трамваев № 16 на ост. "станция метро Минская" по причине превышения лимита пассажиров на единицу подвижного состава", - сказано в сообщении.
Так, на места была вызвана полиция. В настоящее время движение по этим маршрутам восстановлено, однако с отставанием от графика.
Напомним, вчера в столице была задержка 33 рейсов троллейбусов, автобусов и трамваев Киевпастранса.