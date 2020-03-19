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У столиці за добу була затримка 33 рейсів Київпастрансу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Від початку поточної доби у столиці була затримка 33 рейсів тролейбусів, автобусів та трамваїв Київпастрансу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram підприємства.

Так, від початку доби була затримка трьох рейсів автобусів, 17 рейсів тролейбусів та 13 рейсів трамваїв. Відтак, у столиці була затримка 33 рейсів від Київпастрансу.

Додамо, що за інформацією Київпастрансу, у ніч проти 20 березня скорочений режим роботи трамваїв №8, 29.

"Ремонтуємо контактну мережу трамваю по вул. Привокзальна - Харківське шосе. З 00:30 до 05:00 рух трамваїв по вул. Привокзальна - Харківське шосе буде закрито", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що у місті Києві сьогодні близько 600 маршрутних таксі не виїхали на маршрути через те, що підприємцям нерентабельно працювати за встановлених умов під час карантину.

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