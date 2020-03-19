У Києві сьогодні 600 маршруток не виїхали на рейси через нерентабельність - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У місті Києві сьогодні близько 600 маршрутних таксі не виїхали на маршрути через те, що підприємцям нерентабельно працювати за встановлених умов під час карантину. Про це повідомив в ефірі телеканалу ZIK заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
“Та інформація, яку мені надали сьогодні з Київської міської ради, що в них не вийшли на маршрути біля 600 маршрутних таксі, але там мотиви інші. Через обмеження кількості перевезення це нерентабельно і підприємці не хочуть займатися перевезеннями. Краще пересидіти два тижні, ніж бути у збитку. Така ситуація дійсно є”, - сказав Геращенко.
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Нагадамо, зранку у Києві з причини перевищення ліміту пасажирів затрималося 10 маршрутів громадського транспорту.