У Києві сьогодні 10 маршрутів громадського транспорту затрималося через перекриття руху
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Зранку у Києві з причини перевищення ліміту пасажирів затрималося 10 маршрутів громадського транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київпастрансу.
Зазначається, що серед маршрутів, який перекривали дорогу були: автобуси № 55, 49, 114; трамваї № 28, 33к, 35, 12, 11, 16, 19.
"Затримується рух автобусів №49 по вул.Бучми в напрямку плат. "Лівий берег" з причини перевищення ліміту пасажирів.. Затримується рух автобусів №55 на Кріпосному провулку в напрямку Дарницької площі з причини перевищення ліміту пасажирів", - сказано у повідомленні.
Так, рух за всіма маршрутами вже відновлено, проте з відхиленням від графіку.
"Затримується рух трамваїв №28, 33к, 35 по вул. Курнатовського/ Запорожця в напрямку ст.м. "Лісова" з причини перевищення ліміту пасажирів. Затримується рух автобусів №114 по вул. Хрещатик в напрямку вул. Радунська з причини перевищення ліміту пасажирів. Затримується рух трамваїв №11, 12, 16, 19 по вул. Кирилівська/Бандери в напрямку ст.м. "Героїв Дніпра" з причини перевищення ліміту пасажирів", - додається у повідомленні.
На місцях перекриття руху викликали поліцію.
Нагадаємо, Києві зранку співробітники патрульної поліції п’ять разів виїжджали на виклики через перекриття руху громадського транспорту, особами, яких не пустили у транспорт через введення карантинних обмежень.