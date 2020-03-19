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У Києві сьогодні 10 маршрутів громадського транспорту затрималося через перекриття руху

У Києві сьогодні 10 маршрутів громадського транспорту затрималося через перекриття руху

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Зранку у Києві з причини перевищення ліміту пасажирів затрималося 10 маршрутів громадського транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київпастрансу.

Зазначається, що серед маршрутів, який перекривали дорогу були: автобуси № 55, 49, 114; трамваї № 28, 33к, 35, 12, 11, 16, 19.

"Затримується рух автобусів №49 по вул.Бучми в напрямку плат. "Лівий берег" з причини перевищення ліміту пасажирів.. Затримується рух автобусів №55 на Кріпосному провулку в напрямку Дарницької площі з причини перевищення ліміту пасажирів", - сказано у повідомленні.

Так, рух за всіма маршрутами вже відновлено, проте з відхиленням від графіку.

"Затримується рух трамваїв №28, 33к, 35 по вул. Курнатовського/ Запорожця в напрямку ст.м. "Лісова" з причини перевищення ліміту пасажирів. Затримується рух автобусів №114 по вул. Хрещатик в напрямку вул. Радунська з причини перевищення ліміту пасажирів. Затримується рух трамваїв №11, 12, 16, 19 по вул. Кирилівська/Бандери в напрямку ст.м. "Героїв Дніпра" з причини перевищення ліміту пасажирів", - додається у повідомленні.

На місцях перекриття руху викликали поліцію.

Нагадаємо, Києві зранку співробітники патрульної поліції п’ять разів виїжджали на виклики через перекриття руху громадського транспорту, особами, яких не пустили у транспорт через введення карантинних обмежень.

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