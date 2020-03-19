В Киеве сегодня 10 маршрутов общественного транспорта задержалось из-за перекрытия движения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Утром в Киеве по причине превышения лимита пассажиров задержалось 10 маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.
Отмечается, что среди маршрутов, которые перекрывали дорогу были автобусы № 55, 49, 114; трамваи № 28, 33К, 35, 12, 11, 16, 19.
"Задерживается движение автобусов №49 по ул. Бучмы в направлении плат. "Левый берег" по причине превышения лимита пассажиров... Задерживается движение автобусов №55 на Крепостном переулке в направлении Дарницкой площади по причине превышения лимита пассажиров", - говорится в сообщении.
Так, движение по всем маршрутам уже восстановлено, однако с отклонением от графика.
"Задерживается движение трамваев №28, 33К, 35 по ул. Курнатовского/Запорожца в направлении ст.м. "Лесная" по причине превышения лимита пассажиров. Задерживается движение автобусов №114 по ул. Крещатик в направлении ул. Радунская по причине превышения лимита пассажиров. Задерживается движение трамваев №11, 12, 16, 19 по ул. Кирилловская Бандеры в направлении ст.м. "Героев Днепра" по причине превышения лимита пассажиров", - добавляется в сообщении.
На местах перекрытия движения вызвали полицию.
Напомним, в Киеве утром сотрудники патрульной полиции пять раз выезжали на вызовы из-за перекрытия движения общественного транспорта, лицами, которых не пустили в транспорт из-за введения карантина.