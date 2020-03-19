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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103824 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106454 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108412 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107115 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116491 просмотра

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5 марта, 13:05 • 101642 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Киеве сегодня 600 маршруток не выехали на рейсы из-за нерентабельности - Геращенко

В Киеве сегодня 600 маршруток не выехали на рейсы из-за нерентабельности - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 20394 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киеве сегодня около 600 маршрутных такси не выехали на маршруты из-за того, что предпринимателям невыгодно работать в установленных условиях во время карантина. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"Та информация, которую мне предоставили сегодня с Киевского городского совета, что у них не вышли на маршруты около 600 маршрутных такси, но там мотивы другие. Из-за ограничений количества перевозки это нерентабельно и предприниматели не хотят заниматься перевозками. Лучше переседеть две недели, чем быть в убытке. Такая ситуация действительно есть", - сказал Геращенко.

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Напомним, утром в Киеве по причине превышения лимита пассажиров задержалось 10 маршрутов общественного транспорта.

Украинские Национальные Новости

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