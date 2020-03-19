В Киеве сегодня 600 маршруток не выехали на рейсы из-за нерентабельности - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киеве сегодня около 600 маршрутных такси не выехали на маршруты из-за того, что предпринимателям невыгодно работать в установленных условиях во время карантина. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.
"Та информация, которую мне предоставили сегодня с Киевского городского совета, что у них не вышли на маршруты около 600 маршрутных такси, но там мотивы другие. Из-за ограничений количества перевозки это нерентабельно и предприниматели не хотят заниматься перевозками. Лучше переседеть две недели, чем быть в убытке. Такая ситуация действительно есть", - сказал Геращенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленского просят восстановить работу метро в Украине
Напомним, утром в Киеве по причине превышения лимита пассажиров задержалось 10 маршрутов общественного транспорта.