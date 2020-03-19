В столице за сутки была задержка 33 рейсов Киевпастранса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. С начала текущих суток в столице была задержка 33 рейсов троллейбусов, автобусов и трамваев Киевпастранса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram предприятия.
Так, с начала суток была задержка трех рейсов автобусов, 17 рейсов троллейбусов и 13 рейсов трамваев. Поэтому, в столице была задержка 33 рейсов от Киевпастранса.
Добавим, что по информации Киевпастранса, в ночь на 20 марта сокращенный режим работы трамваев №8, 29.
"Ремонтируем контактную сеть трамвая по ул. Привокзальная - Харьковское шоссе. С 00:30 до 05:00 движение трамваев по ул. Привокзальная - Харьковское шоссе будет закрыто", - говорится в сообщении.
Напомним, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что в Киеве сегодня около 600 маршрутных такси не выехали на маршруты из-за того, что предпринимателям невыгодно работать по установленным условий во время карантина.