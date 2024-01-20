У війні з росією можна або виграти, або програти: Подоляк заявив про недопустимість компромісів з рф

ukenru
29 березня, 17:57 • 104831 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 124733 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 122326 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 160599 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 136409 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131429 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143743 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145921 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 388672 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172460 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.3 м/с
59 %
748 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 21505 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 10850 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 18704 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 26956 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 25762 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 237696 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 388667 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 443159 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 451417 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360734 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 124721 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 132065 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 126174 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100340 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108971 перегляди
Актуальне
У війні з росією можна або виграти, або програти: Подоляк заявив про недопустимість компромісів з рф

У війні з росією можна або виграти, або програти: Подоляк заявив про недопустимість компромісів з рф

Київ • УНН

 • 31294 перегляди

Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України, заявляє, що не може бути компромісів з Росією, яка, за його словами, не змінила своєї військової орієнтації і все ще становить потенційну загрозу.

Компроміси з росією неможливі. росію можна або перемогти, або їй програти. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.

"Немає ніяких компромісів. Є або виграш, або програш. Це виглядає дивно - "віддайте територію". Це компроміс. А далі що? Ну тобто росія говорить: "Дивіться, ми обнулили свою репутацію, ми вклали пів мільйона людей на території України для того, щоб компромісно забрати маленький шматок їхньої території, а потім дивитися на те, як Україна стає країною НАТО, країною Євросоюзу"… Ну тобто росія на це погодилася, вона прийме таке правило. Чомусь люди думають - давайте говорити про компроміс. А ви в росії спитали?" - зазначив Подоляк.

Глобальний "саміт миру": президентка Швейцарії пояснила, чому хотіла б присутності рф20.01.24, 20:14 • 73159 переглядiв

Разом з тим він нагадав, що росія не трансформувалася, вона залишається мілітарною країною.

"росія не трансформувалася. В них залишається путінська вертикаль, тобто країна залишається мілітарною, таборного типу країною, яка може існувати тільки у вигляді, скажімо так, воєнного табору, країна, яка буде когось атакувати. І вони говорять: "Тепер ми готові до миру". Тобто всі люди, які говорять про слово компроміс, говорять наступне: "Давайте так - сьогодні вбивають вас в такій кількості, завтра вас будуть вбивати після реанімації певних воєнних виробництв в росії більше". Отак звучить цей компроміс, - заявив радник голови ОПУ.

В ОП назвали три головні умови, за яких будуть можливі мирні переговори з рф20.01.24, 19:49 • 101477 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,183.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.31