У війні з росією можна або виграти, або програти: Подоляк заявив про недопустимість компромісів з рф

Компроміси з росією неможливі. росію можна або перемогти, або їй програти. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.

"Немає ніяких компромісів. Є або виграш, або програш. Це виглядає дивно - "віддайте територію". Це компроміс. А далі що? Ну тобто росія говорить: "Дивіться, ми обнулили свою репутацію, ми вклали пів мільйона людей на території України для того, щоб компромісно забрати маленький шматок їхньої території, а потім дивитися на те, як Україна стає країною НАТО, країною Євросоюзу"… Ну тобто росія на це погодилася, вона прийме таке правило. Чомусь люди думають - давайте говорити про компроміс. А ви в росії спитали?" - зазначив Подоляк.

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Разом з тим він нагадав, що росія не трансформувалася, вона залишається мілітарною країною.

"росія не трансформувалася. В них залишається путінська вертикаль, тобто країна залишається мілітарною, таборного типу країною, яка може існувати тільки у вигляді, скажімо так, воєнного табору, країна, яка буде когось атакувати. І вони говорять: "Тепер ми готові до миру". Тобто всі люди, які говорять про слово компроміс, говорять наступне: "Давайте так - сьогодні вбивають вас в такій кількості, завтра вас будуть вбивати після реанімації певних воєнних виробництв в росії більше". Отак звучить цей компроміс, - заявив радник голови ОПУ.

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