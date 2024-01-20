В войне с россией можно либо выиграть, либо проиграть: Подоляк заявил о недопустимости компромиссов с рф

Компромиссы с россией невозможны. россию можно либо победить, либо ей проиграть. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

"Нет никаких компромиссов. Есть либо выигрыш, либо проигрыш. Это выглядит странно - "отдайте территорию". Это компромисс. А дальше что? Ну то есть россия говорит: "Смотрите, мы обнулили свою репутацию, мы пожили полмиллиона людей на территории Украины для того, чтобы компромиссно забрать маленький кусок их территории, а потом смотреть на то, как Украина становится страной НАТО, страной Евросоюза"... Ну то есть россия на это согласилась, она примет такое правило. Почему-то люди думают - давайте говорить о компромиссе. А вы у россии спросили?" - отметил Подоляк.

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Вместе с тем он напомнил, что россия не трансформировалась, она остается милитаристской страной.

"россия не трансформировалась. У них остается путинская вертикаль, то есть страна остается милитарной, лагерного типа страной, которая может существовать только в виде, скажем так, военного лагеря, страна, которая будет кого-то атаковать. И они говорят: "Теперь мы готовы к миру". То есть все люди, которые говорят о слове компромисс, говорят следующее: "Давайте так - сегодня убивают вас в таком количестве, завтра вас будут убивать после реанимации определенных военных производств в России больше". Так звучит этот компромисс, - заявил советник председателя ОПУ.

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