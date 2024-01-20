В ОП назвали три главных условия, при которых будут возможны мирные переговоры с рф

Мирные переговоры с россией будут возможны только при определенных условиях. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

В то же время он назвал три конкретных пункта, при которых Украина согласится на переговоры с рф:

тактическое поражение россии в Украине;

эффективная работа санкций, то есть европейские компании должны окончательно покинуть рынки российской федерации;

начало в россии процессов, которые приведут к существенному внутреннему социальному конфликту в россии.

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"О чем мы должны сейчас с ними вести переговоры в позиции, когда они не получили тактических существенных поражений на поле боя. О том, что мы готовы дать им время, чтобы они могли объемно подготовиться к следующему этапу войны? Потому что у них цель, еще раз подчеркиваю, тотальное уничтожение Украины и как государственности украинской, и как граждан Украины. То есть они могут так получить оперативную паузу, чтобы подготовить следующий этап войны", - подчеркнул Михаил Подоляк.

И добавил: "Если переговоры начинаются в моменте, когда российская федерация получила определенные тактические поражения, у них начались социальные напряжения, внутренние бунты, то тогда да - безумно переговоры. И одновременно говорить о том, что возможны переговоры и россия должна добровольно отказаться от ядерного оружия это также возможно только в случае, когда российская федерация потерпит глобальное поражение".

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