В ОП назвали три головні умови, за яких будуть можливі мирні переговори з рф

Мирні переговори з росією будуть можливі лише за певних умов. Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.

Водночас він назвав три конкретні пункти, за яких Україна погодиться на переговори з рф:

тактична поразка росії в Україні;

ефективна робота санкцій, тобто європейські компанії повинні остаточно залишити ринки російської федерації;

початок в росії процесів, які призведуть до суттєвого внутрішнього соціального конфлікту в росії.

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"Про що ми маємо зараз з ними переговорювати в позиції, коли вони не отримали тактичних суттєвих поразок на полі бою. Про те, що ми готові дати їм час, щоб вони могли об'ємно підготуватися до наступного етапу війни? Тому що в них ціль, ще раз підкреслюю, тотальне знищення України і як державності української, і як громадян України. Тобто вони можуть так отримати оперативну паузу, щоб підготувати наступний етап війни", - наголосив Михайло Подоляк.

І додав: "Якщо переговори починаються в моменті, коли російська федерація отримала певні тактичні поразки, в них почалися соціальні напруження, внутрішні бунти, то тоді так - безумно переговори. І одночасно говорити про те, що можливі переговори і росія має добровільно відмовитися від ядерної зброї це також можливо тільки у випадку, коли російська федерація зазнає глобальної поразки".

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