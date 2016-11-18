У відкритому чемпіонаті з фігурного катання взяли участь понад 200 юних спортсменів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. 12 листопада 2016 року в універсальному навчально-тренувальному центрі “Льодограй”, який є соціальним проектом оператора державних лотерей “М.С.Л.”, відбувся відкритий чемпіонат з фігурного катання на ковзанах серед аматорів та спортсменів. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
У змаганнях взяли участь понад 200 юних спортсменів з різних куточків України: Запоріжжя, Житомира, Кривого Рогу, Харкова, Одеси, Києва, Миколаєва, Білої Церкви, Кременчука і, звичайно, Богуслава.
Урочисте відкриття розпочалося показовим виступом майстра спорту, Чемпіона України, учасника Чемпіонату Європи та світу Івана Павлова. Усіх глядачів учасники привітали урочистим парадом. Під гучні оплески вболівальники зустріли яскравий виступ танцювального колективу “Бешкетники” (м.Харків).
Завзята боротьба точилась у наступних категоріях: “Новачок”; “Новачок +”; “Пре-Бронза”; “Бронза”; “Срібло”; “Золото”; “Майстер”; “Еліт-Майстер”; одиночне катання; парне катання; групові танці; танці.
На льодовій арені гості та жителі міста протягом дня спостерігали за майстерними виступами фігуристів. 22 юні спортсмени представляли Богуславщину, серед яких 11 завоювали призові місця, а саме:
І місце: Олександра Борисюк (КМС); Мілана Сіра (категорія “Пре-Бронза”); Софія Сліпченко (категорія “Новачок”).
ІІ місце: Марія Мельникова (категорія “Спорт 2005-2006 р.н.”); Діана Згура (категорія “Новачок”); Станіслав Попович (категорія “Новачок”).
ІІІ місце: Юліана Вільгань (категорія “Золото”); Софія Карпенко (категорія “Новачок”); Анастасія Куцевол (категорія “Новачок +”); Вікторія Ломака (категорія “Срібло”); Карина Павленко (категорія “Бронза”).
Всі переможці отримали Кубки та цінні подарунки.
“Оператор державних лотерей „М.С.Л.“ вітає юних спортсменів, висловлює пошану тренерській команді УНТЦ „Льодограй“ за підготовку вихованців на найвищому рівні та бажає нових гучних перемог у спортивному сезоні 2016-2017”, — зазначили в “М.С.Л.”.
Нагадаємо, декілька років тому, в рамках соціальної допомоги, “М.С.Л.” побудував льодову арену “Льодограй”. На той час бюджет “Льодограю” склав понад 20 млн грн. Тепер льодова арена визнана у Європі і вважається однією з найкращих в Україні.
Загалом за кошти оператора державних лотерей “М.С.Л.” в Україні було збудовано палаци спорту в Харкові, Одесі та Запоріжжі, водно-спортивна база “Нептун” в Севастополі, водно-спортивний комплекс в Дніпропетровську, шаховий палац і критий велотрек у Львові, стадіон “Ювілейний” в Полтаві, в Києві — тенісні корти в Жулянах, легкоатлетичний манеж на Березняках, льодовий палац “Крижинка”.