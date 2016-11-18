В открытом чемпионате по фигурному катанию приняли участие более 200 юных спортсменов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. 12 ноября 2016 года в универсальном учебно-тренировочном центре "Ледограй", который является социальным проектом оператора государственных лотерей "М.С.Л.", состоялся открытый чемпионат по фигурному катанию на коньках среди любителей и спортсменов. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
В соревнованиях приняли участие более 200 юных спортсменов из разных уголков Украины: Запорожья, Житомира, Кривого Рога, Харькова, Одессы, Киева, Николаева, Белой Церкви, Кременчуга и, конечно, Богуслава.
Торжественное открытие началось показательным выступлением мастера спорта, Чемпиона Украины, участника Чемпионата Европы и мира Ивана Павлова. Всех зрителей участники поздравили торжественным парадом. Под громкие аплодисменты болельщики встретили яркое выступление танцевального коллектива "Сорванцы" (г.Харьков).
Упорная борьба шла в следующих категориях: "Новичок"; "Новичок +"; "Пре-Бронза"; "Бронза"; "Серебро"; "Золото"; "Мастер"; "Элит-Мастер"; одиночное катание; парное катание; групповые танцы; танцы.
На ледовой арене гости и жители города в течение дня наблюдали за искусными выступлениями фигуристов. 22 юные спортсмены представляли Богуславщину, среди которых 11 завоевали призовые места, а именно:
І место: Александра Борисюк (КМС) Милана Серая (категория "Пре-Бронза") София Слипченко (категория "Новичок").
II место: Мария Мельникова (категория "Спорт 2005-2006 г.р.") Диана Згура (категория "Новичок") Станислав Попович (категория "Новичок").
III место Юлиана Вильгань (категория "Золото") София Карпенко (категория "Новичок") Анастасия Куцевол (категория "Новичок +") Виктория Ломако (категория "Серебро") Карина Павленко (категория "Бронза").
Все победители получили Кубки и ценные подарки.
"Оператор государственных лотерей" М.С.Л. "поздравляет юных спортсменов, выражает уважение тренерской команде УНТЦ" Ледограй "за подготовку воспитанников на высоком уровне и желает новых громких побед в спортивном сезоне 2016-2017", - отметили в "М.С .Л. ".
Напомним, несколько лет назад, в рамках социальной помощи, "М.С.Л." построил ледовую арену "Ледограй". К тому времени бюджет "Ледограю" составил более 20 млн грн. Теперь ледовая арена признана в Европе и считается одной из лучших в Украине.
Всего за средства оператора государственных лотерей "М.С.Л." в Украине было построено дворцы спорта в Харькове, Одессе и Запорожье, водно-спортивная база "Нептун" в Севастополе, водно-спортивный комплекс в Днепропетровске, шахматный дворец и крытый велотрек во Львове, стадион "Юбилейный" в Полтаве, в Киеве - теннисные корты в Жулянах, легкоатлетический манеж на Березняках, ледовый дворец "Льдинка".