У вересні на світових ринках подешевшав цукор, а олія і м'ясо стали дорожче
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У вересні на світових ринках знизилися ціни на цукор, тоді як олія і м'ясо подорожчали. Про це повідомила Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО), передає УНН.
За даними організації, світові продовольчі ціни у вересні залишилися незмінними, оскільки зниження цін на цукор було компенсовано підвищенням котирувань на олію і м'ясо.
Так, індекс цін на цукор ФАО у вересні знизився на 3,9% в порівнянні з серпнем на тлі прогнозів рясних запасів і пропозиції, а також зниження попиту в Бразилії на цукрову тростину для використання у виробництві етанолу.
При цьому в ФАО уточнили, що у вересні індекс світових цін на олії зріс на 1,4%, досягнувши найвищої позначки за минулий рік. За даними організації, це зростання було обумовлене стійким попитом з боку Індії і Китаю на імпорт пальмової олії і підвищенням цін на рапсову олію, що пов'язано зі стійким попитом з боку сектора біодизельного палива в Європейському Союзі. При цьому в організації уточнили, що ціни на соєву і соняшникову олію знизилися.
Індекс цін на м'ясо ФАО виріс на 0,8%, що було обумовлено стійким попитом на імпорт з боку Китаю. У той час як ціни на свинину в Китаї, найбільшому в світі ринку, залишалися на високому рівні, зафіксованому в серпні, збільшення експортних поставок з Європи призвело до зниження цін на свинину на міжнародних ринках.
Також індекс цін на молочні продукти ФАО знизився на 0,6%, так як підвищення цін на сухе молоко було більш ніж компенсоване зниженням цін на сир та вершкове масло, особливо в нижній частині цінового діапазону.
Нагадаємо, за рік витрати українців на продукти харчування зросли на 19,4%.