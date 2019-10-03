В сентябре на мировых рынках подешевел сахар, а масло и мясо стали дороже

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 36827 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 72532 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 76795 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 126589 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 179418 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 168302 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 219162 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 202197 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 445403 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 234557 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
2м/с
67%
Популярные новости

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 58739 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 55649 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 59544 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 39464 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 35854 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 205731 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 190045 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 276365 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 445403 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 545880 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 126589 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 64732 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 62120 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 68174 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 98502 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В сентябре на мировых рынках подешевел сахар, а масло и мясо стали дороже

Киев • УНН

 • 11320 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В сентябре на мировых рынках снизились цены на сахар, тогда как масло и мясо подорожали. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), передает УНН.

В сентябре на мировых рынках подешевел сахар, а масло и мясо стали дороже

По данным организации, мировые продовольственные цены в сентябре не изменились, поскольку снижение цен на сахар было компенсировано повышением котировок на масло и мясо.

Так, индекс цен на сахар ФАО в сентябре снизился на 3,9% по сравнению с августом на фоне прогнозов обильных запасов и предложения, а также снижения спроса в Бразилии на сахарный тростник для использования в производстве этанола.

При этом в ФАО уточнили, что в сентябре индекс мировых цен на масла вырос на 1,4%, достигнув самой высокой отметки за прошлый год. По данным организации, этот рост был обусловлен устойчивым спросом со стороны Индии и Китая на импорт пальмового масла и повышением цен на рапсовое масло, связанное с устойчивым спросом со стороны сектора биодизельного топлива в Европейском Союзе. При этом в организации уточнили, что цены на соевое и подсолнечное масло снизились.

Индекс цен на мясо ФАО вырос на 0,8%, что было обусловлено устойчивым спросом на импорт со стороны Китая. В то время как цены на свинину в Китае, крупнейшем в мире рынке, оставались на высоком уровне, зафиксированном в августе, увеличение экспортных поставок из Европы привело к снижению цен на свинину на международных рынках.

Также индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 0,6%, так как повышение цен на сухое молоко было более чем компенсировано снижением цен на сыр и сливочное масло, особенно в нижней части ценового диапазона.

Напомним, за год расходы украинцев на продукты питания выросли на 19,4%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,686.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.23