Українці збільшили витрати на продукти харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. За рік витрати українців на продукти харчування зросли на 19,4%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у ІІ кварталі 2019 року українці витратили на продукти харчування і безалкогольні напої 287,4 млрд грн, тоді як у IІ кварталі 2018 року - 240,7 млрд грн.
Окрім того, зросли витрати українців на одяг і взуття - на 20,3%, до 33,7 млрд грн, на відпочинок і культуру - 22,4%, до 25,6 млрд грн.
Витрати українців на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива за рік зросли на 45,5%, на транспорт - на 14,3%, предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла - на 15,9%.
Нагадаємо, що українці витрачають на їжу половину своїх доходів.
При цьому, соціальні продукти в країні відчутно дорожчають вже другий рік поспіль.
Також нагадаємо, що уряд України в минулому році скасував державне регулювання цін.
На думку експертів, це негативно позначилося як на вартості продуктів першої необхідності, так і на купівельній спроможності населення.
"Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат, яким хизується уряд, не спрацьовує, тому що інфляція зжирає свій чималий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступними", - зазначив з цього приводу політик Сергій Тригубенко.