У Вельсі хочуть дозволити виборцям відкликати депутатів за погану поведінку

Проєкт реформи парламенту Вельса (Сенедда) передбачає норму, згідно з якою виборці матимуть право відкликати депутатів за неналежну поведінку. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

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Зазначається, що нині якщо члени Сенедда порушують правила, їх можуть відсторонити від роботи на певний період, але не можуть повністю виключити з парламенту.

Згідно з новацією, якщо член Сенедда порушує правила досить серйозно, щоб виправдати процес відкликання, виборці у своєму окрузі матимуть право голосу або залишити чинного політика, або видалити його та замінити наступним членом у партійному списку.

У свою чергу генеральна радниця Вельса Джулі Джеймс зазначила, що зміни рідтримують усі партії.

Громадську довіру в політиці важко завоювати, але її легко втрачати, і наш обов’язок її зберегти. Люди справедливо очікують високих стандартів від своїх обранців, і коли ці стандарти не виконуються, вони чекають наслідків. І тому нам потрібна справедлива, прозора система, яка дозволить виборцям, тим самим людям, які нас сюди поставили, мати останнє слово