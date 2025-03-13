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У Вельсі хочуть дозволити виборцям відкликати депутатів за погану поведінку

Київ • УНН

 • 12811 перегляди

Парламент Вельсу планує дозволити виборцям відкликати депутатів за неналежну поведінку. Нововведення може запрацювати після виборів у травні 2026 року.

У Вельсі хочуть дозволити виборцям відкликати депутатів за погану поведінку

Проєкт реформи парламенту Вельса (Сенедда) передбачає норму, згідно з якою виборці матимуть право відкликати депутатів за неналежну поведінку. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Зазначається, що нині якщо члени Сенедда порушують правила, їх можуть відсторонити від роботи на певний період, але не можуть повністю виключити з парламенту.

Згідно з новацією, якщо член Сенедда порушує правила досить серйозно, щоб виправдати процес відкликання, виборці у своєму окрузі матимуть право голосу або залишити чинного політика, або видалити його та замінити наступним членом у партійному списку.

Зміни допоможуть створити довіру та прозорість у наших процесах, у наших політиків і в нашій політиці

- вважає голова комітету Сенедда зі стандартів поведінки Ханна Блітін.

У свою чергу генеральна радниця Вельса Джулі Джеймс зазначила, що зміни рідтримують усі партії.

Громадську довіру в політиці важко завоювати, але її легко втрачати, і наш обов’язок її зберегти. Люди справедливо очікують високих стандартів від своїх обранців, і коли ці стандарти не виконуються, вони чекають наслідків. І тому нам потрібна справедлива, прозора система, яка дозволить виборцям, тим самим людям, які нас сюди поставили, мати останнє слово

- каже Джеймс.

Водночас валлійські законотворці припускають, що нововведення може запрацювати лише після чергових виборів до парламенту, запланованих на травень 2026 року.

Нагадаємо

У серпні 2024 року Уряд Вельсу вперше в історії очолила жінка. Після голосування парламент країни затвердив першим міністром Елунед Морган.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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