В Уэльсе хотят разрешить избирателям отзывать депутатов за плохое поведение
Киев • УНН
Парламент Уэльса планирует разрешить избирателям отзывать депутатов за ненадлежащее поведение. Нововведение может заработать после выборов в мае 2026 года.
Проект реформы парламента Уэльса (Сенедда) предусматривает норму, согласно которой избиратели будут иметь право отозвать депутатов за неподобающее поведение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Отмечается, что сейчас если члены Сенедда нарушают правила, их могут отстранить от работы на определенный период, но не могут полностью исключить из парламента.
Согласно новации, если член Сенедда нарушает правила достаточно серьезно, чтобы оправдать процесс отзыва, избиратели в своем округе будут иметь право голоса или оставить действующего политика, или удалить его и заменить следующим членом в партийном списке.
Изменения помогут создать доверие и прозрачность в наших процессах, у наших политиков и в нашей политике
В свою очередь генеральный советник Уэльса Джули Джеймс отметила, что изменения поддерживают все партии.
Общественное доверие в политике трудно завоевать, но его легко терять, и наша обязанность его сохранить. Люди справедливо ожидают высоких стандартов от своих избранников, и когда эти стандарты не выполняются, они ждут последствий. И поэтому нам нужна справедливая, прозрачная система, которая позволит избирателям, тем самым людям, которые нас сюда поставили, иметь последнее слово
В то же время валлийские законотворцы предполагают, что нововведение может заработать только после очередных выборов в парламент, запланированных на май 2026 года.
Напомним
В августе 2024 года Правительство Уэльса впервые в истории возглавила женщина. После голосования парламент страны утвердил первым министром Элунед Морган.
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