У Великій Британії просять виключити Росію з Інтерполу

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"Разом із колегами з США, Канади, Австралії та Нової Зеландії я сьогодні написала листа з проханням до штаб-квартири Інтерполу та його виконавчого комітету ухвалити цього тижня рішення щодо негайного призупинення доступу Росії до його системи", — йдеться в повідомленні.

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