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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 1833 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Великій Британії просять виключити Росію з Інтерполу

У Великій Британії просять виключити Росію з Інтерполу

Київ • УНН

 • 126056 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Очільниця МВС Великої Британії Пріті Пател закликала Інтерпол негайно виключити Росію. Про вона написала в Twitter, передає УНН.

Цитата 

"Разом із колегами з США, Канади, Австралії та Нової Зеландії я сьогодні написала листа з проханням до штаб-квартири Інтерполу та його виконавчого комітету ухвалити цього тижня рішення щодо негайного призупинення доступу Росії до його системи", — йдеться в повідомленні.

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