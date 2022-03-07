У Великій Британії просять виключити Росію з Інтерполу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Очільниця МВС Великої Британії Пріті Пател закликала Інтерпол негайно виключити Росію. Про вона написала в Twitter, передає УНН.
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"Разом із колегами з США, Канади, Австралії та Нової Зеландії я сьогодні написала листа з проханням до штаб-квартири Інтерполу та його виконавчого комітету ухвалити цього тижня рішення щодо негайного призупинення доступу Росії до його системи", — йдеться в повідомленні.
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