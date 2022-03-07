В Великобритании просят исключить Россию из Интерпола
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Глава МВД Великобритании Прити Пател призвала Интерпол немедленно исключить Россию. Об этом она написала в Twitter, передает УНН.
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"Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с просьбой в штаб-квартиру Интерпола и его исполнительного комитета принять на этой неделе решение о немедленном приостановлении доступа России к его системы", — говорится в сообщении.
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