В Великобритании просят исключить Россию из Интерпола

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"Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с просьбой в штаб-квартиру Интерпола и его исполнительного комитета принять на этой неделе решение о немедленном приостановлении доступа России к его системы", — говорится в сообщении.

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