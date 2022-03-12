Окупанти завдали авіаударів по Василькову: знову загорілася нафтобаза
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Василькові під Києвом внаслідок авіаудару, який завдали російські окупанти, знову загорілася нафтобаза. Про це повідомили голова Київської ОДА Олексій Кулеба та поліція Київської області, інформує УНН.
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"Київщина. У Василькові після авіаудару горить нафтобаза. У селі Крячки окупант вночі обстріляв нафтобазу", — написав Олексій Кулеба.
Також поліція повідомила, що російські війська штурмували аеродром.
"Потужний авіаудар по Василькову. Сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому. Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа", — ідеться у повідомленні.
На місці працюють рятувальники. Поліція встановлює чи є пошкодження у прилеглих будинках. Інформацію про потерпілих уточнюють.
Додамо
27 лютого російські окупанти обстріляли Васильків з балістичних ракет, внаслідок чого загорілася нафтобаза.
Нагадаємо
12 березня вночі у Київській області від обстрілів російських окупантів загорівся склад замороженої продукції.