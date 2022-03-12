Під Києвом від обстрілів окупантів загорівся склад замороженої продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні вночі у Київській області від обстрілів російських окупантів загорівся склад замороженої продукції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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"12 березня о 03:50 у с. Квітневе Броварського району внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції", — ідеться у повідомленні.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
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