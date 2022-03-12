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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Під Києвом від обстрілів окупантів загорівся склад замороженої продукції

Під Києвом від обстрілів окупантів загорівся склад замороженої продукції

Київ • УНН

 • 146323 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні вночі у Київській області від обстрілів російських окупантів загорівся склад замороженої продукції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Деталі

"12 березня о 03:50 у с. Квітневе Броварського району внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції", — ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо

У Миколаєві російські окупанти відкрили хаотичну стрілянину по цивільних об'єктах та житлових кварталах. Осколки заборонених касетних бомб влучили в низку квартир.

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