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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 636 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Окупанти хаотично обстріляли Миколаїв: снаряди влучили у житлові будинки

Окупанти хаотично обстріляли Миколаїв: снаряди влучили у житлові будинки

Київ • УНН

 • 156331 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. У Миколаєві російські окупанти відкрили хаотичну стрілянину по цивільних об'єктах та житлових кварталах. Про це повідомляє УНН із посиланням на Миколаївську міську раду.

Деталі

Внаслідок обстрілів різних районів Миколаєва одна людина дістала осколкові поранення, два снаряди влучили у житлові будинки, ще один влучив у котельню, в одному з кафе у місті виникла пожежа. 

Окрім того, осколки заборонених касетних бомб влучили в низку квартир. Також очевидці повідомляють про загоряння авто. 

За словами голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, жертв немає. Зараз у місті працюють над відновленням світла.

"Ці засранці обстріляли нас. Слава богу, без жертв. Всі ми тут, всі працюємо. Засмучені, що стріляли по місту. Будемо реагувати відповідно", – пообіцяв Кім.

Нагадаємо

Сьогодні ввечері російські окупанти почали обстрілювати Миколаїв з північно-східного напрямку.

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