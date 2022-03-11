Окупанти хаотично обстріляли Миколаїв: снаряди влучили у житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Миколаєві російські окупанти відкрили хаотичну стрілянину по цивільних об'єктах та житлових кварталах. Про це повідомляє УНН із посиланням на Миколаївську міську раду.
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Внаслідок обстрілів різних районів Миколаєва одна людина дістала осколкові поранення, два снаряди влучили у житлові будинки, ще один влучив у котельню, в одному з кафе у місті виникла пожежа.
Окрім того, осколки заборонених касетних бомб влучили в низку квартир. Також очевидці повідомляють про загоряння авто.
За словами голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, жертв немає. Зараз у місті працюють над відновленням світла.
"Ці засранці обстріляли нас. Слава богу, без жертв. Всі ми тут, всі працюємо. Засмучені, що стріляли по місту. Будемо реагувати відповідно", – пообіцяв Кім.
Нагадаємо
Сьогодні ввечері російські окупанти почали обстрілювати Миколаїв з північно-східного напрямку.