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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Окупанти обстрілюють Миколаїв з північно-східного напрямку - Кім

Окупанти обстрілюють Миколаїв з північно-східного напрямку - Кім

Київ • УНН

 • 144650 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Російські окупанти обстрілюють Миколаїв з північно-східного напрямку. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Стріляють по місту мразі ( росіяни — ред.) з північно-східної сторони”, - написав Кім.

Доповнення

Раніше Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив про першу мирну ніч у місті за довгий час. Окрім того, за його словами, окупанти через брак продовольства та палива відступають назад.

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