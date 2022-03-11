Окупанти обстрілюють Миколаїв з північно-східного напрямку - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Російські окупанти обстрілюють Миколаїв з північно-східного напрямку. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Стріляють по місту мразі ( росіяни — ред.) з північно-східної сторони”, - написав Кім.
Доповнення
Раніше Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив про першу мирну ніч у місті за довгий час. Окрім того, за його словами, окупанти через брак продовольства та палива відступають назад.
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