Миколаїв повідомляє про першу мирну ніч за довгий час: окупанти почали відступати
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомляє про першу мирну ніч у місті за довгий час. Окрім того, за його словами, окупанти через брак продовольства та палива відступають назад, повідомляє УНН із посиланням на його відеозвернення.
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“Сьогодні не було обстрілів, із чим і вітаю. Це перша мирна ніч останнім часом. Спали всі добре, знаю, що окупантам зараз не до цього, вони намагаються втекти, врятувати ситуацію та перегрупуватися”, - заявив Кім.
Деталі
Окрім того, повідомляється, що сьогодні вночі в умовах телемедицини (онлайн) молода медсестра прийняла пологи через відсутність фізичної можливості бути присутньою. Народився хлопчик.
“Звертаюся до підприємців. Економіка має працювати. Прохання дізнатися у військових, що може відбуватися з оплати, навіть якщо це мінімум. Безготівка повинна ходити. Працювати в умовах війни також треба”, - додав він.
Доповнення
Вперше за час війни по Дніпру окупанти вдарили авіабомбами. На місці влучення - вогонь.