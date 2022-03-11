Николаев сообщает о первой мирной ночи за долгое время: оккупанты начали отступать

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает о первой мирной ночи в городе за долгое время. Кроме того, по его словам, оккупанты из-за нехватки продовольствия и топлива отступают назад, сообщает УНН со ссылкой на его видеообращение.

Цитата

“Сегодня не было обстрелов, с чем и поздравляю. Это первая мирная ночь за последнее время. Спали все хорошо, знаю, что оккупантам сейчас не до этого, они пытаются бежать, спасти ситуацию и перегруппироваться”, - заявил Ким.

Детали

Кроме того, сообщается, что сегодня ночью в условиях телемедицины (онлайн) молодая медсестра приняла роды из-за отсутствия физической возможности присутствовать. Родился мальчик.

“Обращаюсь к предпринимателям. Экономика должна работать. Просьба узнать у военных, что может происходить по оплате, даже если это минимум. Безнал должен ходить. Работать в условиях войны тоже нужно”, - добавил он.

Дополнение

Впервые за время войны по Днепру оккупанты ударили авиабомбами. На месте попадания - огонь.

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