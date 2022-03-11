Оккупанты обстреливают Николаев с северо-восточного направления - Ким

Цитата

“Стреляют по городу мрази (россияне — ред.) с северо-восточной стороны”, - написал Ким.

Дополнения

Ранее председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о первой мирной ночи в городе за долгое время. Кроме того, по его словам, оккупанты из-за нехватки продовольствия и топлива отступают назад.

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