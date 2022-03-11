Оккупанты обстреливают Николаев с северо-восточного направления - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Российские оккупанты обстреливают Николаев с северо-восточного направления. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Стреляют по городу мрази (россияне — ред.) с северо-восточной стороны”, - написал Ким.
Дополнения
Ранее председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о первой мирной ночи в городе за долгое время. Кроме того, по его словам, оккупанты из-за нехватки продовольствия и топлива отступают назад.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подразделения оккупантов не оставляют попыток продолжить наступление на всех направлениях - Генштаб