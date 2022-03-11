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Підрозділи окупантів не полишають спроб продовжити наступ на всіх напрямках - Генштаб

Підрозділи окупантів не полишають спроб продовжити наступ на всіх напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 98317 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Частини та підрозділи окупаційних військ РФ не полишають спроб продовжити наступ на всіх напрямках. Тому проводять заходи з формування та злагодження резервів на території Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

“Частини та підрозділи окупаційних військ не полишають спроб продовжити наступ на всіх напрямках. Для цього проводять заходи з формування та злагодження резервів на території Російської Федерації. Значна частина російських підрозділів відновлюють боєздатність”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що противник намагається налагодити логістичне забезпечення частин та підрозділів, що ведуть бойові дії.

Окрім того, російські окупанти продовжують проводити повітряну розвідку позицій наших військ у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах.

"З метою втягування Республіки Білорусь у війну проти України противник вдається до провокативних дій. За наявною інформацією авіація ВКС РФ нанесла удар по населених пунктах на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу державного кордону України. З метою маскування Російська Федерація здійснила атаку з повітряного простору України", - інформує Генштаб.

Наголошується, що Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони дають гідну відсіч окупантам, завдаючи йому значних втрат в живій силі та військовій техніці.

"Морально-психологічний стан противника вкрай низький. Його деморалізовано, на окремих напрямках окупанти здаються у полон", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Генштаб повідомляв, що російські окупанти планують посилити терористичні методи ведення бойових дій.

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