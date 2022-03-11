Подразделения оккупантов не оставляют попыток продолжить наступление на всех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Части и подразделения оккупационных войск РФ не оставляют попыток продолжить наступление на всех направлениях. Поэтому проводят мероприятия по формированию и слаживанию резервов на территории России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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“Части и подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продолжить наступление на всех направлениях. Для этого проводят мероприятия по формированию и слаживанию резервов на территории Российской Федерации. Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, ведущих боевые действия.
Кроме того, российские оккупанты продолжают проводить воздушную разведку позиций наших войск в Донецком, Таврическом, Южнобугском и Бессарабском районах.
"С целью втягивания Республики Беларусь в войну против Украины противник прибегает к провокационным действиям. По имеющейся информации авиация ВКС РФ нанесла удар по населенным пунктам на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи государственной границы Украины. С целью маскировки Российская Федерация осуществила атаку из воздушного пространства Украины", - информирует Генштаб.
Отмечается, что Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны и дают достойный отпор оккупантам, нанося ему значительные потери в живой силе и военной технике.
"Морально-психологическое состояние противника крайне низкое. Он деморализован, на отдельных направлениях оккупанты сдаются в плен", - говорится в сообщении.
Дополнение
Генштаб сообщал, что российские оккупанты планируют усилить террористические методы ведения боевых действий.