Російські окупанти планують посилити терористичні методи ведення бойових дій - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Існує висока ймовірність посилення Росією терористичних методів ведення бойових дій, зокрема, нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, житловим районам. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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“Противник продовжує ведення наступальної операції проти України”, - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що разом з тим, основних цілей стосовно захоплення визначених міст та територій російські загарбники не досягли.
"Існує висока ймовірність посилення російською федерацією терористичних методів ведення бойових дій, нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, житловим районам, залякування місцевого населення, проведення інформаційних, психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади на місцях, поширення дезінформації, захоплення місцевого населення у заручники", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Російські терористи здійснили авіаобстріл чергового ядерного об’єкту у місті Харків.