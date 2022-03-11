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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Російські окупанти планують посилити терористичні методи ведення бойових дій - Генштаб

Російські окупанти планують посилити терористичні методи ведення бойових дій - Генштаб

Київ • УНН

 • 58567 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Існує висока ймовірність посилення Росією терористичних методів ведення бойових дій, зокрема, нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, житловим районам. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

“Противник продовжує ведення наступальної операції проти України”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що разом з тим, основних цілей стосовно захоплення визначених міст та територій російські загарбники не досягли.

"Існує висока ймовірність посилення російською федерацією терористичних методів ведення бойових дій, нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, житловим районам, залякування місцевого населення, проведення інформаційних, психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади на місцях, поширення дезінформації, захоплення місцевого населення у заручники", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Російські терористи здійснили авіаобстріл чергового ядерного об’єкту у місті Харків.

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