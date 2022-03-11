Российские оккупанты планируют усилить террористические методы ведения боевых действий - Генштаб

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“Противник продолжает ведение наступательной операции против Украины”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что вместе с тем, основных целей по захвату определенных городов и территорий российские захватчики не достигли.

"Существует высокая вероятность усиления Российской Федерацией террористических методов ведения боевых действий, нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, устрашение местного населения, проведение информационных, психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространение дезинформации, захвата местного населения в заложники", - отмечается в сообщении.

Дополнения

Российские террористы осуществили авиаобстрел очередного ядерного объекта в городе Харьков.