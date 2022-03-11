Оккупанты хаотично обстреляли Николаев: снаряды попали в жилые дома
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Николаеве российские оккупанты открыли хаотичную стрельбу по гражданским объектам и жилых кварталах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Николаевский городской совет.
Детали
В результате обстрелов разных районов Николаева один человек получил осколочные ранения, два снаряда попали в жилые дома, еще один попал в котельную, в одном из кафе в городе возник пожар.
Кроме того, осколки запретных кассетных бомб попали в ряд квартир. Также очевидцы сообщают о возгорании авто.
По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, жертв нет. Сейчас в городе работают над восстановлением света.
"Эти засранцы обстреляли нас. Слава богу, без жертв. Все мы здесь, все работаем. Расстроены, что стреляли по городу. Будем реагировать соответственно", – пообещал Ким.
Напомним
Сегодня вечером российские оккупанты начали обстреливать Николаев с северо-восточного направления.