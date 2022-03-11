Оккупанты хаотично обстреляли Николаев: снаряды попали в жилые дома

Детали

В результате обстрелов разных районов Николаева один человек получил осколочные ранения, два снаряда попали в жилые дома, еще один попал в котельную, в одном из кафе в городе возник пожар.

Кроме того, осколки запретных кассетных бомб попали в ряд квартир. Также очевидцы сообщают о возгорании авто.

По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, жертв нет. Сейчас в городе работают над восстановлением света.

"Эти засранцы обстреляли нас. Слава богу, без жертв. Все мы здесь, все работаем. Расстроены, что стреляли по городу. Будем реагировать соответственно", – пообещал Ким.

Напомним

Сегодня вечером российские оккупанты начали обстреливать Николаев с северо-восточного направления.