Под Киевом от обстрелов оккупантов загорелся склад замороженной продукции

Детали

"12 марта в 03:50 в с. Квитневое Броварского района в результате обстрела возник пожар склада хранения замороженной продукции", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним

В Николаеве российские оккупанты открыли беспорядочную стрельбу по гражданским объектам и жилым кварталам. Осколки запрещенных кассетных бомб попали в ряд квартир.