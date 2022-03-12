Под Киевом от обстрелов оккупантов загорелся склад замороженной продукции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня ночью в Киевской области от обстрелов российских оккупантов загорелся склад замороженной продукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Детали
"12 марта в 03:50 в с. Квитневое Броварского района в результате обстрела возник пожар склада хранения замороженной продукции", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Напомним
В Николаеве российские оккупанты открыли беспорядочную стрельбу по гражданским объектам и жилым кварталам. Осколки запрещенных кассетных бомб попали в ряд квартир.