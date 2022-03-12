Оккупанты нанесли авиаудары по Василькову: снова загорелась нефтебаза
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Василькове под Киевом в результате авиаудара, который нанесли российские оккупанты, снова загорелась нефтебаза. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба и полиция Киевской области, информирует УНН.
Детали
"Киевская область. В Василькове после авиаудара горит нефтебаза. В селе Крячки оккупант ночью обстрелял нефтебазу", - написал Алексей Кулеба.
Также полиция сообщила, что российские войска штурмовали аэродром.
"Мощный авиаудар по Василькову. Сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил по меньшей мере 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар", — говорится в сообщении.
На месте работают спасатели. Полиция устанавливает повреждения в близлежащих домах. Информацию о потерпевших уточняют.
Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба отметил, что в Василькове после авиаудара горит нефтебаза.
Добавим
27 Февраля русские оккупанты обстреляли Васильков из баллистических ракет, в результате чего загорелась нефтебаза.
Напомним
12 Марта ночью в Киевской области от обстрелов российских оккупантов загорелся склад замороженной продукции.