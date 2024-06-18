У Варшаві затримали двох поляків за напад на українців з ножем
Київ • УНН
Двоє поляків у віці 21 і 24 років були заарештовані на 3 місяці після того, як у Варшаві побили і завдали ножових поранень двом громадянам України, в результаті чого одна з жертв отримала травми, несумісні з життям.
Поліцейські району Воля у польській столиці Варшаві затримали 21- та 24-річного хлопців, які побили та поранили ножем двох громадян України. Зловмисників ув'язнили на три місяці, пише УНН з посиланням на TVP Warszawa.
Деталі
Як вказано, усе почалося зі сварки чотирьох чоловіків: двох поляків і двох українців. Слова переросли в дії і двоє поляків напали на опонентів. Вони побили та поранили українців, а потім втекли. Інцидент стався вночі на Рондо Дашинськєґо. На місце викликали швидку допомогу, яка доставила потерпілих з тілесними ушкодженнями до лікарні, повідомила Марта Суловська з відділку поліції Волі.
Поліцейські встановили особи двох хуліганів 21 та 24 років. Першого з них поліція затримала в день інциденту, другого затримала невдовзі.
Затриманим висунуто обвинувачення у скоєнні кримінального злочину у вигляді нападу із застосуванням ножа, вчиненого разом та узгоджено, що спричинив тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя, в одного з потерпілих та ушкодження органу тіла або порушення здоров'я в іншого, розповіла поліцейська.
За клопотанням прокуратури за рішенням суду їх тимчасово заарештували на три місяці.
Нагадаємо
У ніч на 9 червня у Варшаві стався зухвалий напад, у результаті якого двоє молодих українців отримали серйозні ножові поранення. Один із постраждалих має п'ять поранень, а інший сім.