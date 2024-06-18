В Варшаве задержали двух поляков за нападение на украинцев с ножом

Полицейские района Воля в польской столице Варшаве задержали 21- и 24-летнего парней, которые избили и ранили ножом двух граждан Украины. Злоумышленников посадили на три месяца, пишет УНН со ссылкой на TVP Warszawa.

Детали

Как указано, все началось со ссоры четырех мужчин: двух поляков и двух украинцев. Слова переросли в действия и двое поляков напали на оппонентов. Они избили и ранили украинцев, а затем скрылись. Инцидент произошел ночью на Рондо Дашинского. На место вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавших с телесными повреждениями в больницу, сообщила Марта Суловская из отделения полиции Воли.

Полицейские установили личности двух хулиганов 21 и 24 лет. Первого из них полиция задержала в день инцидента, второго задержала вскоре.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления в виде нападения с применением ножа, совершенного вместе и согласованно, повлекшего тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни, у одного из потерпевших и повреждения органа тела или нарушения здоровья у другого, рассказала полицейская.

По ходатайству прокуратуры по решению суда их временно арестовали на три месяца.

Напомним

В ночь на 9 июня в Варшаве произошло дерзкое нападение, в результате которого двое молодых украинцев получили серьезные ножевые ранения. Один из пострадавших имеет пять ранений, а другой семь.