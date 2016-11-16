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У В.Новинського надали докази про причетність митрополита О.Драбинка до викрадення черниць

У В.Новинського надали докази про причетність митрополита О.Драбинка до викрадення черниць

Київ • УНН

 • 9741 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Під час розгляду Комітетом з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського презентували відеоролик, де були викладені докази причетності митрополита Олександра Драбинка до викрадення черниць, передає УНН.

Ролик на засіданні регламентного комітету ВР презентував один із захисників В.Новинського.

“Звинувачення прокуратури ґрунтується на показах людини, яку свого часу засудив священний синод, любителя розкоші, який ще й причетний до злочину, а саме до викрадення черниць”, — підкреслив захист В.Новинського.

Також у відеоролику йшлося про те, що той факт, що О.Драбинко не поніс жодного покарання за співучасть у злочині, “дає можливість правоохоронцям контролювати його та маніпулювати показаннями”.

Нагадаємо, у червні 2013 року на території Києво-Печерської лаври зникли черниці. Після доби відсутності жінки цілими та неушкодженими повернулися до свого монастиря.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.

Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.

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