У В.Новинского предоставили доказательства о причастности митрополита А.Драбинко к похищению монахинь
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. При рассмотрении Комитетом по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины представление Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского представили видеоролик, где были изложены доказательства причастности митрополита Александра Драбинко к похищению монахинь, передает УНН.
Ролик на заседании регламентного комитета ВР представил один из защитников В.Новинского.
"Обвинения прокуратуры основываются на показаниях человека, который в свое время осудил священный синод, любителя роскоши, который еще и причастен к преступлению, а именно к похищению монахинь", - подчеркнула защита В.Новинского.
Также в видеоролике говорилось, что тот факт, что А.Драбинко не понес никакого наказания за соучастие в преступлении, "дает возможность правоохранителям контролировать его и манипулировать показаниями".
Напомним, в июне 2013 года на территории Киево-Печерской лавры исчезли монахини. После суток отсутствия женщины целыми и невредимыми вернулись в свой монастырь.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.
Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.
Также указано, что с сентября по декабрь 2013 года В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.