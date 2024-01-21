У тимчасово окупованому Криму збили щонайменше три ракети - міноборони рф

У міноборони рф повідомили що по їхніх об'єктах в окупованому Криму цілилися щонайменше три ракети. Однак снаряди знищили сили ППО на підльоті в акваторії Чорного моря. Про це повідомили у російському військовому відомстві, передає УНН.

Близько 14.30 мск припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням авіаційних керованих ракет по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО українську ракету знищено над акваторією Чорного моря біля західного узбережжя Кримського півострова. - повідомили в російському відомстві

Деталі

Раніше в Міноборони повідомили, що близько 14:00 за мкс часом їх атакували авіаційними керованими ракетами.

Також зазначалося, що російські чергові засоби ППО два снаряди знищили. Згідно з їхнім звітом ракети підірвали над акваторією Чорного моря біля західного узбережжя Кримського півострова.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв про вибухи в тимчасово окупованому Севастополі. Місцеві жителі почули щонайменше три "бавовни".