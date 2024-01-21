Во временно оккупированном Крыму сбили по меньшей мере три ракеты – минобороны рф

В минобороны рф сообщили что по их объектам в оккупированном Крыму целились по меньшей мере три ракеты. Однако снаряды уничтожили силы пво на подлёте в акватории Черного моря. Об этом сообщили в российском военном ведомстве, передаёт УНН.

Около 14.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова. – сообщили в российском ведомстве

Детали

Ранее в Минобороны сообщили, что около 14:00 по мкс времени их атаковали авиационными управляемыми ракетами.

Также отмечалось, что россиские дежурные средства ПВО два снаряда уничтожили. Согласно их отчету ракеты взорвали над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

Напомним

Ранее УНН сообщал о взрывах во временно оккупированном Севастополе. Местные жители услышали по меньшей мере три "хлопка".