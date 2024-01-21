В Севастополе "хлопок": прогремело три взрыва, оккупационные власти сообщают о работе ПВО
Киев • УНН
Во временно оккупированном Севастополе прогремели три взрыва, а местные жители сообщили о задымлении над центром города. "Губернатор" оккупированного Крыма заявил, что взрывы были результатом того, что российские ПВО нацелились на летающий объект над Черным морем.
Во временно оккупированном Севастополе прогремело три взрыва. Об этом сообщили местные жители. В тоже время так называемый "губернатор" оккупированного Крыма михаил развожаев утверждает, что российская ПВО якобы сбила воздушную цель над Черным морем, пишет УНН.
Детали
Ранее издание Крым.Реалии со ссылкой на свои источники в Крыму сообщило о взрывах в оккупированом Севастополе. Всё это произошло на фоне оглашения воздушной тревоги по всему полуострову.
Уточнялось что над центром города был виден дым. Предполагалось, что дым связан либо с тем, что российское военные используют средства маскировки в районе Севастопольской бухты, либо с работой ПВО.
Сообщалось также, что движение транспорта по Керченскому мосту перекрыли. Отмечается, что обычно это связано с ракетными или дроновыми атаками.
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В Севастополе "хлопок": прогремело три взрыва, оккупационные власти сообщают о работе ПВО
Во временно оккупированном Севастополе прогремели три взрыва, а местные жители сообщили о задымлении над центром города. "Губернатор" оккупированного Крыма заявил, что взрывы были результатом того, что российские ПВО нацелились на летающий объект над Черным морем.
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