У Севастополі "бавовна": прогриміло три вибухи, окупаційна влада повідомляє про роботу ППО

У тимчасово окупованому Севастополі прогриміло три вибухи. Про це повідомили місцеві жителі. Водночас так званий "губернатор" окупованого Криму Михайло развожаєв стверджує, що російська ППО нібито збила повітряну ціль над Чорним морем, пише УНН.

Деталі

Раніше видання Крим.Реалії з посиланням на свої джерела в Криму повідомило про вибухи в окупованому Севастополі. Усе це сталося на тлі оголошення повітряної тривоги по всьому півострову.

Уточнювалося, що над центром міста було видно дим. Передбачалося, що дим пов'язаний або з тим, що російські військові використовують засоби маскування в районі Севастопольської бухти, або з роботою ППО.

Повідомлялося також, що рух транспорту Керченським мостом перекрили. Зазначається, що зазвичай це пов'язано з ракетними або дроновими атаками.

Нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі спецоперація СБУ – джерело

Доповнення

Місцевий партизанський паблік "Кримський вітер" повідомив про те, що армії РФ підняли в повітря військовий вертоліт Ка-52. Партизани помітили його над Красноперекопським районом. Інформацію оперативно передали ЗСУ.