У Тверській області рф збили БПЛА — мер москви
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Тверській області росії у районі Завидово збили третій за ніч безпілотник. Про це повідомив мер москви серній собянін, передає УНН.
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За його даними, дрон збили силами ППО, збитий дрон летів у напрямку Москви.
За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. На місце виїхали екстрені служби.
Нагадаємо
У ніч чна 5 вересня у московській області рф пролунали вибухи. Там збили безпілотник.
Також дрон збили у Калузькій області рф.
А у московському аеропорту Внуково було оголошено план «Килим» із затриманням рейсів на виліт та на приліт.