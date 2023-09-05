У Калузькій області рф збили дрон, що летів на москву – міноборони росії

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Зазначається, що дрон начебто був збитий засобами ППО, що були на чергуванні.

Як пише мер москви сергій собянин, дрон намагався здійснити атаку на Москву.

Руйнування та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо

Цієї ночі у московському аеропорту Внуково було оголошено план «Килим» із затриманням рейсів на виліт та на приліт.

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