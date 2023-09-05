У Внуково оголошено план "Килим", призупинені рейси на виліт і приліт, - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У московському аеропорту Внуково оголошено план «Килим». Затримано рейси на виліт та на приліт. Також затримано кілька рейсів і в інших аеропортах у Підмосков’ї. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.
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Відзначимо, що план «Килим» застосовують органи протиповітряної оборони у виняткових випадках.
Він подається при незаконному перетині державного кордону, у разі застосування зброї та бойової техніки ЗС РФ по повітряному судну-порушнику, у разі появи в повітряному просторі непізнаних повітряних суден та інших матеріальних об'єктів.
План «Килим» передбачає вимогу негайної посадки або виведення з відповідного району всіх повітряних суден, що знаходяться у повітрі. Виняток становлять повітряні судна, що використовуються для боротьби з порушниками та виконують завдання пошуку та рятування.
Нагадаємо
1 вересня у московській області неподалік міста люберці російська ППО буцімто збила безпілотник, що летів на москву.
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