У Внуково оголошено план "Килим", призупинені рейси на виліт і приліт, - ЗМІ

Деталі

Відзначимо, що план «Килим» застосовують органи протиповітряної оборони у виняткових випадках.

Він подається при незаконному перетині державного кордону, у разі застосування зброї та бойової техніки ЗС РФ по повітряному судну-порушнику, у разі появи в повітряному просторі непізнаних повітряних суден та інших матеріальних об'єктів.

План «Килим» передбачає вимогу негайної посадки або виведення з відповідного району всіх повітряних суден, що знаходяться у повітрі. Виняток становлять повітряні судна, що використовуються для боротьби з порушниками та виконують завдання пошуку та рятування.

Нагадаємо

1 вересня у московській області неподалік міста люберці російська ППО буцімто збила безпілотник, що летів на москву.

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