У москві на вулиці знайшли саморобний дрон, територію оточили – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У москві на проспекті Академіка Сахарова знайшли безпілотник кустарного виробництва. Він лежав у чорному чоловічому портфелі із замком посеред вулиці, чим налякав перехожих. Спеціалісти оточили територію, вивчили предмет і відвезли його на експертизу. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.
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Зазначається, що сапери виявили у мішку металевий мінівертоліт із дротом, зараз його досліджують на наявність вибухівки.
Територію на проспекті Сахарова оточили, ближче 20 метрів нікого не підпускають.
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